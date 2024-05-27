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Сегодня, 08:21

Даррен Тилл: «Чимаев финиширует Уиттакера во втором раунде»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Даррен Тилл (18-5) уверен, что его друг, 10-й номер рейтинга в среднем весе, Хамзат Чимаев (13-0), досрочно победит экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (25-7).

«Я думаю, он [Чимаев] победит его [Уиттакера] во втором раунде. У Хамзата хорошая стойка, он умеет наносить удары. Это будет хороший бой», — сказал Тилл в интервью The Mac Life.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
ММА
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