Камил Гаджиев — о слухах, что у Хабиба есть паспорт ОАЭ: «Ну а что такого-то?»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слухи, что у экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) якобы есть паспорт Объединенных Арабских Эмиратов.

«Вышла новость, что Хабиб оказался гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. Кстати, вот не понимаю, я слышал, что это практически невозможно, если ты не родился в Объединенных Арабских Эмиратах. Может быть, это не паспорт, а, может быть, это gold-статус или вид на жительство, не знаю, не вникал.

Ну а так что, если разобраться. Паспорт ОАЭ у него, России или Маврикии, а какая разница? Ну, нам конкретно. Мы Хабиба вообще воспринимаем как, ну в любом случае как нашего земляка, россиянина, дагестанца, кому что ближе. Но хотя одно и другое не исключает. Но в целом ну а что такого-то? Мы должны это обсуждать? Не знаю», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.