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Проводников: «Туйнов гораздо крупнее Чавеса, но Диего не дал себя нокаутировать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Капитан сборной России в матчевой встрече с аргентинцами на турнире PRAVDA Boxing Руслан Проводников поделился впечатлениями от мероприятия.

«Я считаю, что турнир прошел хорошо! У меня первый такой опыт — было интересно, особенно когда напротив тебя такой воин, как Майдана. Было видно, что Диего Чавес дерется не в своем весе, Влад Туйнов был гораздо крупнее. Тем не менее, благодаря своему опыту Чавес не дал себя нокаутировать. Если бы этот поединок прошел в категории до 66 килограммов, все было бы по-другому. Диего — молодец!», — приводит слова Проводникова телеканал UDAR.

Владислав Туйнов оказался сильнее Диего Чавеса единогласным решением в главном бою турнира Pravda Boxing, который прошел 25 мая во Владикавказе. Россияне в матчевой встрече победили Аргентину со счетом 3-0.

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