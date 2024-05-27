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Сегодня, 11:03

Чарльз Оливейра: «Порье может нокаутировать Махачева»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) отметил, что третий номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (30-8) может победить действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Каждый ударник, который дрался с Исламом, говорил одно и то же: «Махачев повалит тебя на землю и будет иметь больше шансов на победу». Но это MMA, хорошо выброшенный удар может принести тебе победу. Дастин Порье тяжело бьет, он может нокаутировать его, но я думаю, что Ислам сохранит титул», — сказал бразилец MMA Fighting.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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