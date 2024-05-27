Гига Чикадзе: «MMA стал национальным видом спорта в Грузии»

Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Гига Чикадзе (15-3) отметил, что после завоевания титула Илией Топурией (15-0) MMA превратился в национальный спорт в Грузии.

«MMA — это как национальный спорт сейчас. Я считаю, что мы одни из лучших на данный момент. Я очень рад тому, что мы получаем столько любви и внимания. Очевидно, что титульный бой также имеет большое значение для страны», — сказал Чикадзе MMA Junkie.

Чикадзе подерется с Арнольдом Алленом (19-3) 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.