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Экс-претендент на титул UFC Бернс дал совет Чимаеву

13:30
Гилберт Бернс. Фото Instagram
Гилберт Бернс. Фото Instagram
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Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс прокомментировал стремительный успех Хамзата Чимаева, дав молодому шведу чеченского происхождения небольшой совет.

«Думаю, что ему нужно быть более активным, — сказал Бернс «СЭ». — Он неплохо начал, но все же ему нужно быть более активным».

В следующем бою, который состоится в ночь на 11 июля в Вегасе, Бернс встретится со Стивеном Томпсоном. В случае победы Гилберт вновь может сразиться за пояс. На счету бразильца 19 побед и 4 поражения.

Чимаев провел 3 победных боя в UFC в 2020 году, став одной из главных звезд промоушена. Непобежденный Хамзат (9 побед, 0 поражений) должен выступить на турнире UFC 267, который состоится в конце октября в Абу-Даби.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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