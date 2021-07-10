Экс-претендент на титул UFC Бернс дал совет Чимаеву
13:30
Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс прокомментировал стремительный успех Хамзата Чимаева, дав молодому шведу чеченского происхождения небольшой совет.
«Думаю, что ему нужно быть более активным, — сказал Бернс «СЭ». — Он неплохо начал, но все же ему нужно быть более активным».
В следующем бою, который состоится в ночь на 11 июля в Вегасе, Бернс встретится со Стивеном Томпсоном. В случае победы Гилберт вновь может сразиться за пояс. На счету бразильца 19 побед и 4 поражения.
Чимаев провел 3 победных боя в UFC в 2020 году, став одной из главных звезд промоушена. Непобежденный Хамзат (9 побед, 0 поражений) должен выступить на турнире UFC 267, который состоится в конце октября в Абу-Даби.
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