Экс-претендент на титул UFC Бернс дал совет Чимаеву

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс прокомментировал стремительный успех Хамзата Чимаева, дав молодому шведу чеченского происхождения небольшой совет.

«Думаю, что ему нужно быть более активным, — сказал Бернс «СЭ». — Он неплохо начал, но все же ему нужно быть более активным».

В следующем бою, который состоится в ночь на 11 июля в Вегасе, Бернс встретится со Стивеном Томпсоном. В случае победы Гилберт вновь может сразиться за пояс. На счету бразильца 19 побед и 4 поражения.

Чимаев провел 3 победных боя в UFC в 2020 году, став одной из главных звезд промоушена. Непобежденный Хамзат (9 побед, 0 поражений) должен выступить на турнире UFC 267, который состоится в конце октября в Абу-Даби.