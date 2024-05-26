В ночь с 29 на 30 июня 2024 года в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 303. Бои проведут на территории спортивного комплекса «T-Mobile Арена». В главном событии вечера ММА подерутся полусредневесы — ирландец Конор Макгрегор и американец Майкл Чендлер.

В соглавном противостоянии зрители увидят поединок в полутяжелом весе между Джамалом Хиллом из США и новозеландцем Карлосом Олбергом.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию всех боев турнира UFC 303 можно будет по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В последний раз Макгрегор дрался 10 июля 2021 года на турнире UFC 264. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье. В первом раунде Макгрегор по прозвищу «Печально известный» сломал ногу, поэтому поединок был завершен досрочно.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».