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Сегодня, 18:19

Российскому бойцу Мусалову поменяли соперника за несколько дней до турнира «Наше Дело»

Отдел единоборств «СЭ»
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Российскому непобежденному кулачному бойцу Хайбуле «Хищнику» Мусалову заменили соперника в дебютном поединке по правилам ММА в турнире «Наше Дело» 22 июля в Москве. Об этом сообщил спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян.

«Свой дебютный поединок Хайбула Мусалов должен был провести против Виктора Боронина, известного многим под прозвищем «Боец из морга» и ранее выступавшего в другой организации. Команда Боронина заверила нас, что, согласно их договоренностям с лигой Hardcore FC, у бойца не осталось обязательств перед этой организацией. Но после официального анонса его поединка против Хайбулы Мусалова что-то изменилось. Мы сообщаем о том, что Виктор Боронин не сможет принять участия в турнире «Наше Дело» 22 июля. Новым соперником Хайбулы Мусалова станет боец из Белоруссии Юрий Быбочкин, являющийся мастером спорта по рукопашному бою, а также многократным чемпионом международных турниров по кикбоксингу», — сказал Гулян.

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