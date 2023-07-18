Поединок Дацика и Томпсона возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Встреча российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика против британца Оли Томпсона станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

23 июня Дацик проиграл казаху Галымжану Жасланову решением большинства судей. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.