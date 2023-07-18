Макс Топор: «Изначально не планировал драться с Емельяненко, дуэль взглядов разыграли для медиа»

Блогер и боец поп-ММА Макс Топор рассказал, осталось ли у него желание проводить бой против Александра Емельяненко.

«Желания и планов нет с ним подраться и изначально не было, просто это (дуэль взглядов — прим. «СЭ») было нужно для медиа, поэтому была разыграна такая ситуация, — сказал Топор «СЭ». — Бой Александра с Ершовым? Ужас. Очень неприятно было смотреть за этим всем. Тяжело ему было, не готов он был. Похоже ли это на постанову? Честно, не готов обсуждать — он уже взрослый человек, легенда, он для меня кумир, и мне вообще все эти вопросы неприятны, которые связаны с ним».

20 июля в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоится боксерский турнир «Однажды в ринге», который возглавит поединок между тяжеловесами Сергеем Кузьминым и мексиканцем Гарсией Монтесом Германом. В карде также состоится поединок Макса Топора против бойца ММА Михаила Гогитидзе. Вечер бокса начнется в 19:30 по московскому времени.