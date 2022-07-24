Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:41

Папин о бое Наврузов — Родригес: «Нас ожидает яркая заруба»

Папин ждет яркой зарубы в бою Наврузов — Родригес
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Гаджи «Автомат» Наврузовым и бразильцем Фернандо Родригесом.

«Люди любят, когда в октагоне, на ринге показывают яркие бои, зарубы. Я думаю, что нас ожидает вот именно такая заруба. Если они оба ударники, еще в ММА-шных перчатках, в тяжелом весе — я думаю, что бой не пройдет до конца», цитирует РЕН ТВ Папина.

Наврузов и Родригес встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который будет транслироваться в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1004146-papin-zhdet-zaruby-ot-poedinka-gadzhi-avtomata-protiv-rodrigesa
ММА
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Боец из Донбасса Крылов нокаутировал шведа Густафссона, а главный британец UFC упал на первых секундах. Как прошел турнир UFC Fight Night 208
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухаммад Мокаев установил рекорд по тейкдаунам
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости