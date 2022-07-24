Боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Гаджи «Автомат» Наврузовым и бразильцем Фернандо Родригесом.

«Люди любят, когда в октагоне, на ринге показывают яркие бои, зарубы. Я думаю, что нас ожидает вот именно такая заруба. Если они оба ударники, еще в ММА-шных перчатках, в тяжелом весе — я думаю, что бой не пройдет до конца», цитирует РЕН ТВ Папина.

Наврузов и Родригес встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который будет транслироваться в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.