Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 04:24

Шлеменко назвал Дацика фаворитом в поединке с Монсоном

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился мнением о поединке между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Слава однозначно выберет удары. Удары, скорее всего, руками. Он будет пытаться нокаутировать Джеффа. Все-таки 70 процентов я ставлю на победу Славы. Он сейчас на кураже, голодный к победам. Многих прям сносит своих оппонентов. Главное для Дацика здесь, мне кажется, не довести бой до борьбы, до партера, потому что там Джефф Монсон очень опасен», — приводит слова Шлеменко «Известия».

Поединок Монсона и Дацика пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://iz.ru/1369541/2022-07-24/boetc-mma-shlemenko-nazval-datcika-favoritom-v-poedinke-s-monsonom
Александр Шлеменко
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Папин о бое Наврузов — Родригес: «Нас ожидает яркая заруба»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости