Шлеменко назвал Дацика фаворитом в поединке с Монсоном

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился мнением о поединке между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Слава однозначно выберет удары. Удары, скорее всего, руками. Он будет пытаться нокаутировать Джеффа. Все-таки 70 процентов я ставлю на победу Славы. Он сейчас на кураже, голодный к победам. Многих прям сносит своих оппонентов. Главное для Дацика здесь, мне кажется, не довести бой до борьбы, до партера, потому что там Джефф Монсон очень опасен», — приводит слова Шлеменко «Известия».

Поединок Монсона и Дацика пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.