Мухаммад Мокаев установил рекорд по тейкдаунам

21-летний британский проспект Мухаммад Мокаев (8-0) провел 12 тейкдаунов Чарльзу Джонсону (11-3) на UFC Fight Night 208 в Лондоне. Таким образом, он установил новый рекорд по тейкдаунам в трехраундовых поединках в истории наилегчайшего веса UFC, пишет аналитик UFC Майкл Кэрролл в Twitter.

Всего Мокаев пытался провести за бой 26 тейкдаунов. Мокаев одолел Джонсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на UFC Fight Night 208.

Турнир состоялся 23 июля в Лондоне (Великобритания). Британский боец дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания. Мокаев победил сабмишном на 58 секунде боя.