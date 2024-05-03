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Сегодня, 12:07

Смит: «Гуськов хочет сделать на мне имя, и я дам ему такую возможность»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский боец UFC, выступающий в полутяжелом весе, Энтони Смит поделился впечатлениями о российско-узбекском бойце Богдане Гуськове и выразил готовность сразиться с ним.

«Он хорош. Он быстрый, хорошо контратакует и хорошо двигается. Он не такой большой, как я думал. Он немного маловат для полутяжелого веса, но компенсирует это силой и скоростью. У него большой арсенал различных навыков. Я готов драться с кем угодно, для меня это не имеет значения. Конечно, он хочет драться со мной. У меня есть имя, одно из самых больших в дивизионе, а он сам пытается сделать себе имя. Я это понимаю и нисколько на это не обижаюсь. Когда придет время, это случится, и я дам ему такую возможность», — приводит слова Смиа MMA.Metaratings.ru.

Гуськов провел в UFC три поединка и одержал в них две победы. В последнем бою 28 апреля на турнире UFC в Лас-Вегасе он победил техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Спэнна (21-10).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Богдан Гуськов
Энтони Смит
UFC
ММА
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