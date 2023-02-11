Монсон: «Думаю, Махачев одержит победу над Волкановски решением судей»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего боя между Исламом Махачевым и Александром Волкановски за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Это будет очень зрелищный бой. Волкановски очень жесток и опытен на любой позиции. Но Махачев слишком искусен в борьбе и грэпплинге. Считаю, что он будет доминировать в бою, когда будет на верхней позиции. Я думаю, Махачев одержит победу над Волкановски решением судей», — сказал Монсон «СЭ».

Поединок Махачева и Волкановски станет главным боем турнира UFC 284, который пройдет в Перте (Австралия) 12 февраля. Ориентировочное время начала боя — после 6.00 по московскому времени.