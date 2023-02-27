Валентина Шевченко в восторге от боя Махачева и Волкановски: «Это был фантастический бой!»

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) прокомментировала поединок чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2).

«О, это был фантастический бой! — сказала Шевченко Джеймсу Линчу. — Я даже не знала, за кого болеть, потому что Алекс тренировался со мной в Tiger Muay Thai, я его достаточно хорошо знала, а Ислам — боец из моей страны. Я такая: «Окей, парни, деритесь, я не буду ни за кого болеть». Оба бойца показали потрясающее выступление, и это в лишний раз показывает, на каком высоком уровне сейчас MMA. Кто выиграл? Решают судьи, ты не можешь изменить их решение».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.