Емельяненко — о возможном реванше с Кокляевым: «Михаил еще раз полетит над гнездом кукушки»

Боец ММА Александр Емельяненко порассуждал на тему возможного второго противостояния с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

«Пусть занимается тем, чем он занимается, — сказал Емельяненко «СЭ». — Если он захочет, если кто-то возьмется за организацию этого боя, я с удовольствием выйду и он еще раз полетит над гнездом кукушки».

Емельяненко победил Кокляева в первом раунде боя по правилам бокса, который проходил в ноябре 2019 года в Москве.