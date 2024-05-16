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Александр Емельяненко раскритиковал Камила Гаджиева: «Сплетни распускает»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Российский боец ММА Александр Емельяненко (28-9) в интервью «СЭ» раскритиковал президента лиги AMC Fight Nights Камила Гаджиева.

— Вы сказали, что вы на связи со всеми промоутерами и так далее. А, возможно, что вы у Камила Гаджиева еще драться будете?

— А где я у него драться буду? Камил Гаджиев умер вместе со своей организацией. Где он? Что он проводит?

— Fight Nights, турниры по кикбоксингу.

— Fight Nights, насколько мне известно, выкупила ACA. Ну и что, опять продали его Камилу, что ли?

— Камил там всегда был президентом.

— И что он там делает? Ну и пусть рулит. Пусть подходит с предложением. У Камила язык длинный, мозги чуть-чуть ограниченные. Недалекого ума он человек. Когда ему нужно будет, чтобы у него Емельяненко дрался, Емельяненко для него будет братом. И все, что он говорил, он говорил для того, чтобы придать больше внимания тому, что... А на самом деле ничего. Ну это часть его работы. Хочет, чтобы о нем услышали, вот ему нужно какое-то заявление сказать.

Другое дело, что у него мозгов нет. И говорить он не умеет, и говорит он неправильно, и говорить он не за тех людей. Пусть лучше за себя расскажет. Как он просрал всю организацию, как он обходится с бойцами. Пусть расскажет. Людям будет интересно. А то, что он в очередной раз какую-то сплетню за Емельяненко расскажет... В первую очередь это Камила не красит. Как мужчину с Кавказа.

Он больше в этом случае похож на бабушку с семечками, которая сидит на завалинке, грызет и слухи-сплетни распускает. У него есть мой номер телефона, он может мне всегда набрать, позвонить и узнать, так это было или не так. Но он цепляет какой-то слух, который появился в интернете, и начинает его раздувать, а потом это оказывается недостоверная информация. И все, и он поджал хвост. И толпа таких же, поджав хвост, Камилов сидят и смотрят. Бабки базарные.

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
ММА
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