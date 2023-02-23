Волкановски призвал Махачева провести реванш

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-2) обратился к чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (24-1), потребовав провести матч-реванш.

«Кто следующий?» — написал Махачев в Twitter, на что Волкановски ответил: «Давай встретимся и дадим людям то, чего они хотят!»

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.