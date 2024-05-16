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Магомед Магомедов — Пэтчи Микс: дата и время начала боя

Магомед Магомедов проведет титульный бой против Патрика Микса 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Магомед Магомедов.
Фото Соцсети

Российский боец Магомед Магомедов проведет титульный бой в легчайшем весе (до 61,2 кг) против американца Патрика Микса на турнире Bellator Champions Series 2 в пятницу, 17 мая. Вечер ММА пройдет на Accor Arena в Париже (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный бой ожидается не ранее 23.00 мск.

В России в прямом эфире смотреть вечер смешанных единоборств можно на онлайн-платформе «Okko Cпорт» по платной подписке. Эфир начнется в 19.00 мск.

Бойцы ранее уже выходили вместе в октагон. Это было в рамках турнира Bellator 289 в декабре 2022 года. Тогда Микс победил Магомедова удушающим приемом во втором раунде. Для россиянина данное поражение стало единственным досрочным в профессиональной карьере.

Магомед Магомедов
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