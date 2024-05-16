Александр Емельяненко сообщил, что прописан в Грозном

Российский тяжеловес Александр Емельяненко объяснил, почему прописан в Чеченской Республике.

«Почему прописан в Грозном? Потому что, когда выступал за клуб «Ахмат», когда я жил в Питере переписал на дочку квартиру четырехкомнатную. Я был там прописан. Для того, чтобы ей ее продать мне нужно было выписаться. Я выписался оттуда и где-то семь лет был не прописан. Потом я купил квартиру в Москве в высотках, но там прописка тоже не нужна была, и я ее тоже дочке подарил. Потом купил квартиру на Рублевском шоссе. Развелся со второй супругой и ей подарил [квартиру]. Мне в какой-то момент, когда я выписался из квартиры в Санкт-Петербурге , мне понадобилась не помню для чего [прописка]. Для оформления загранпаспорта, что ли, мне понадобилась прописка. Там просто формальность, я просто там прописался у знакомого товарища. Я даже не вспоминаю об этой прописке, она не нужна, она нигде не требуется, я нигде ее не предъявляю, у меня никто ее не спрашивает. У меня просто есть прописка. Хочешь я приеду и к тебе пропишусь еще? Скажешь: «У меня Емельяненко прописан», — сказал Емельяненко в интервью «СЭ».

В последнем поединке Емельяненко досрочно победил блогера Евгения Ершова. Бой состоялся в мае прошлого года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.