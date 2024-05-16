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Алексей Полпудников — Лэнс Палмер: время начала и где смотреть трансляцию боя

Алексей Полпудников проведет поединок против Лэнса Палмера 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алексей Полпудников.
Фото АСА

Российский боец Алексей Полпудников проведет поединок против американца Лэнса Палмера в рамках турнир по смешанным единоборствам ACA 175 в пятницу, 17 мая. Вечер ММА пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Начнется турнир — в 16.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира ACA 175 в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке и на официальном сайте промоушена АСА.

Рост Полпудникова: 173 см. Вес: 66 кг. Размах рук: 177 см. Рост Палмера: 168 см. Вес: 66 кг. Размах рук: 175 см.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Алексей Полпудников
Лэнс Палмер
ММА
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ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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