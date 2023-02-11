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Сегодня, 12:51

Тактаров: «Махачев слишком хорош и грамотен, чтобы проиграть»

Константин Белов
Корреспондент
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров поделился с «СЭ» ожиданиями от поединка Ислама Махачева и Алекса Волкановски за пояс в легком весе на UFC 284.

Поединок будет главным событием турнира, который пройдет в Перте (Австралия) 12 февраля.

«Многие говорят, в том числе и Махачев, что это величайший бой в истории UFC? Не знаю, может, для Махачева это так. Фаворитом этого боя будет тот, кто навяжет свой стиль. Ислам слишком хорош и грамотен во всех аспектах, чтобы проиграть», — сказал Тактаров «СЭ».

Бой Махачева и Волкановски состоится 12 февраля и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Олег Тактаров
UFC
ММА
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