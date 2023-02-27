Физиев: «Махачев силен, но не во всех аспектах»

Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-1) заявил, что UFC необходимо изменить правила, приведя в пример бой чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2).

«Какие пробелы я увидел у Ислама в бою с Волкановски? — начал Физиев в интервью Submission Radio. — Если раньше я думал, что он силен во всех аспектах, то теперь я увидел, что он силен, но не везде.

Кто победил в этом бою? Хороший вопрос. Мне кажется, UFC нужно менять правила. Когда ты забираешь спину и ничего не делаешь, просто контроль ради контроля, не атакуешь, не наносишь урона — это просто чушь. Нужно менять правила. Если ты наносишь урон, как Хабиб, то нет проблем. Хабиб наносил массу урона, он вбивал удары, разбивал лицо, но если ты просто контролируешь сзади и ничего не делаешь… даже не знаю.

Кто победит в реванше? Не знаю. Ислам может проделать хорошую работу над ошибками, выяснить, где он смотрелся хуже. Я уверен, он устранит ошибки. С каждый боем он становится все лучше и лучше. Я думаю, что он сделает работу над ошибками и покажет лучшее выступление. Мне кажется, нас ожидает 5-раундовый близкий бой».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.