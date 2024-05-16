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Сегодня, 20:09

Александр Емельяненко рассказал, когда в последний раз пил алкоголь

Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) в интервью «СЭ» заявил, что не употребляет алкоголь уже год.

— Скажите, а вы когда вообще в последний раз алкоголь-то пили? Сколько времени уже прошло?

— До реабилитации. Я прошел полный курс реабилитации, по-моему, семь месяцев. Ну, около года назад, наверное.

— Ничего себе. И прям отвращение появилось?

— Не то чтобы отвращение появилось, знаешь, просто пришло понимание, что это мне мешает, это лишнее, что это мне не нужно, что оно очень сильно тянет меня не в ту сторону, что я могу обходиться без алкоголя. И раньше мог обходиться без него, но просто, знаешь... Жизнь такая была. Все выпивают. И ты выпиваешь, и тот выпивает. Пьют все. Ну а почему-то видят выпивающим только Емельяненко.

— Ну вы же звезда, понятное дело.

— Ну да, проще всего свою проблему не в себе увидеть, а ткнуть в кого-то пальцем и сказать: «А, вон, смотрите, какой он». Ты подойди к зеркалу, на себя посмотри. С собой пообщайся.

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
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