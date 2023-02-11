Махачев — Волкановски: кард и все результаты боев UFC 284

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет турнир UFC 284, главным событием которого станет поединок за чемпионский титул в легком весе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

Махачев завоевал пояс в бою с Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года. Россиянин впервые будет защищать титул. Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга вне зависимости от весовых категорий, Махачев занимает в этом списке второе место.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение в ММА, у 34-летнего Волкановски — 25 побед и 1 поражение.

В турнире UFC 284 примет участие еще один россиянин — Зубайра Тухугов, который в предварительном карде проведет поединок против бразильца Элвеса Бреннера.

Турнир UFC 284 пройдет на стадионе «RAC Arena» и начнется в 2.00 по московскому времени. Поединок Махачев — Волкановски начнется не ранее 6.00 (мск).

Смотреть видеотрансляцию турнира UFC 284 можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию UFC 284.

UFC 284

Основной кард

Легкий вес. Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия). Бой за титул чемпиона UFC

Полулегкий вес. Яир Родригес (Мексика) — Джош Эмметт (США)

Полусредний вес. Рэнди Браун (Ямайка) — Джек Делла Маддалена (Австралия)

Тяжелый вес. Джастин Тафа (Австралия) — Паркер Портер (США)

Полутяжелый вес. Джимми Крут (Австралия) — Алонзо Менифилд (США)

Предварительный кард

Полутяжелый вес. Тайсон Педро (Австралия) — Модестас Букаускас (Литва)

Полулегкий вес. Джошуа Кулибао (Австралия) — Мелсик Багдасарян (Армения)

Промежуточный вес (57,6 кг). Клейдсон Родригес (Бразилия) — Шэннон Росс (Австралия)

Легкий вес. Джейми Малларки (Австралия) — Франсиско Прадо (Аргентина)

Полулегкий вес. Джек Дженкинс (Австралия) — Дон Шэйнис (США)

Минимальный вес, женщины. Лома Лукбунми (Таиланд) — Элиз Рид (США)

Полулегкий вес. Блейк Билдер (США) — Шэйн Янг (Австралия)

Промежуточный вес (71,4 кг). Зубайра Тухугов (Россия) — Элвес Бреннер (Бразилия)