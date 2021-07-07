Менеджер Александра Емельяненко назвал вес бойца перед началом сбора
13:53
Азамат Бостанов, менеджер бойца ММА Александра Емельяненко, назвал вес россиянина перед началом сбора в Карачаево-Черкессии.
«134 кг, из которых 15 — это лишние килограммы. Взвесились, когда только заселились в санаторий», — сказал Бостанов «СЭ».
Санаторий, в котором Емельяненко проходит восстановительные процедуры, находится в Теберде. Осенью россиянин проведет бой с Джиганом.
На счету Александра Емельяненко в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Полностью интервью с менеджером Емельяненко читайте на сайте «СЭ»
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