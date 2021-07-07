Менеджер Александра Емельяненко назвал вес бойца перед началом сбора

Азамат Бостанов, менеджер бойца ММА Александра Емельяненко, назвал вес россиянина перед началом сбора в Карачаево-Черкессии.

«134 кг, из которых 15 — это лишние килограммы. Взвесились, когда только заселились в санаторий», — сказал Бостанов «СЭ».

Санаторий, в котором Емельяненко проходит восстановительные процедуры, находится в Теберде. Осенью россиянин проведет бой с Джиганом.

На счету Александра Емельяненко в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Полностью интервью с менеджером Емельяненко читайте на сайте «СЭ»