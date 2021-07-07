Фергюсон показал шуточное видео про Хабиба в лесу с тирамису

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон выложил в Twitter шуточный мультфильм, адресованный экс-чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

На этом видео американец приманивает российского бойца порцией тирамису, после чего ловит его в сеть.

«29-1», — подписал видео Фергюсон.

37-летний американец — бывший лидер рейтинга легкого дивизиона UFC, который в период с 2013 по 2019 год шел на серии из 12 побед подряд и считался главной угрозой титулу Нурмагомедова. Сейчас Фергюсон идет на серии из трех поражений подряд.