Фергюсон показал шуточное видео про Хабиба в лесу с тирамису
14:52
Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон выложил в Twitter шуточный мультфильм, адресованный экс-чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
На этом видео американец приманивает российского бойца порцией тирамису, после чего ловит его в сеть.
«29-1», — подписал видео Фергюсон.
37-летний американец — бывший лидер рейтинга легкого дивизиона UFC, который в период с 2013 по 2019 год шел на серии из 12 побед подряд и считался главной угрозой титулу Нурмагомедова. Сейчас Фергюсон идет на серии из трех поражений подряд.
??? -CSO- ??? # 29?1 pic.twitter.com/0qo8kjJ9t7— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) July 7, 2021
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TonyFergusonXT/status/1412619784638713860
Читайте также
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю