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Фергюсон показал шуточное видео про Хабиба в лесу с тирамису

14:52
Тони Фергюсон. Фото Instagram
Тони Фергюсон. Фото Instagram
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Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон выложил в Twitter шуточный мультфильм, адресованный экс-чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

На этом видео американец приманивает российского бойца порцией тирамису, после чего ловит его в сеть.

«29-1», — подписал видео Фергюсон.

37-летний американец — бывший лидер рейтинга легкого дивизиона UFC, который в период с 2013 по 2019 год шел на серии из 12 побед подряд и считался главной угрозой титулу Нурмагомедова. Сейчас Фергюсон идет на серии из трех поражений подряд.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TonyFergusonXT/status/1412619784638713860

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