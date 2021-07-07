Александр Емельяненко рассказал, как проходит его восстановление на сборах в Карачаево-Черкесии
12:10
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как проходит его восстановление.
«У меня все отлично. Организм восстанавливается, он хоть и молодой, но требует нагрузки, которые каждый день увеличиваю. Постоянно бегаю. Вчера пробежал три круга подъема в гору — устал очень сильно», — сказал Емельяненко в прямом эфире в Instagram.
В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с рэпером Джиганом.
На счету Александра в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/tv/CRBIM_LqeEx/?utm_source=ig_embed&ig_rid=5304bf7d-3b74-4a0d-8e29-032dbcc9cd33
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