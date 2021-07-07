Александр Емельяненко рассказал, как проходит его восстановление на сборах в Карачаево-Черкесии

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как проходит его восстановление.

«У меня все отлично. Организм восстанавливается, он хоть и молодой, но требует нагрузки, которые каждый день увеличиваю. Постоянно бегаю. Вчера пробежал три круга подъема в гору — устал очень сильно», — сказал Емельяненко в прямом эфире в Instagram.

В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с рэпером Джиганом.

На счету Александра в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.