«Каждый день бегает вокруг магазина с алкоголем». Как Александр Емельяненко снова перезапускает карьеру

Интервью с менеджером Александра Емельяненко.

Александр Емельяненко, Россия, 39 лет, тяжелый вес. Статистика в ММА: 28-8-1. Статистика в боксе: 1-0-1.

Александр Емельяненко сейчас в Карачаево-Черкесии, откуда выкладывает в Instagram видео, как он бегает и проводит бой с тенью (правда, пока довольно вяло). Выглядит Александр неважно, но уже не так печально, как в конце февраля, когда он внезапно явился на турнир АСА. Емельяненко готовится к тому, чтобы вновь начать драться. Бокс, ММА, голые кулаки — это значения не имеет, он выйдет в ринг/клетку там, где больше предложат. О дальнейших планах Емельяненко «СЭ» в подробностях рассказал его менеджер — Азамат Бостанов.

— Александр до этого тренировался?

— Хотя бы раз тренировался (улыбается). Честно, он не раз тренировался. Он всю жизнь тренировался. Если вы говорите про тот период, в котором мы его не видели, — да, он периодически ездил на сборы. В Чехове он находился, но, скажем так, не доводил эти сборы до ума, поэтому они получались так себе. Сейчас, надеюсь, все получится. Есть команда, которая помогает ему в восстановительном процессе. Я часть этой команды.

— Как долго он будет находиться в Карачаево-Черкесии?

— Месяца два-три. Я думаю, до его первого боя мы сюда еще вернемся. Там идеальные условия для того, чтобы ничто его не отвлекало и не напрягало. Думаю, что все видели его фотографии с турнира ACA. Многие тогда звонили и спрашивали — может быть, у человека инсульт. Действительно, Александр выглядел неважно. Сейчас же он выглядит в разы лучше. Горный воздух, здоровое питание, прогулки по горам, пробежки, тренировки — все потихоньку, постепенно, но, думаю, через пару недель вы будете приятно удивлены его формой.

Мне очень нравится эта идея, чтобы он выкладывал видео подготовки каждый день, через день. Считаю, что Александр — большой молодец. Он не стесняется, показывает все как есть, и он, может быть, своим примером смотивирует многих людей вернуться к тренировкам. Это же наоборот: начать тренировки с нуля, показав то, что, даже запустив себя до такой серьезной стадии, как он запустил себя, не поздно восстановиться, не поздно вернуть былые кондиции. Безусловно, ему это будет проще, постольку поскольку он профессиональный спортсмен. У него есть все возможности и шансы для того, чтобы снова выступать на высочайшем уровне. Думаю, вы сами все скоро увидите.

— Был вариант поехать в Чечню? Может быть, Рамзан Кадыров приглашал его на сборы?

— Не могу ответить на этот вопрос, потому что со мной никто не связывался на этот счет. Инициатива поехать в Карачаево-Черкессию исходила от меня. Я ему предложил те условия, которые лично я могу ему обеспечить. Он проживает в санатории, тренируется, там же проходят восстановительные процедуры. Знаю, что он там под контролем. Он находится в компании моих друзей, моих земляков, которые обеспечат ему как восстановительные процессы, так и досуговые.

— Кажется, что поездка больше похожа на туристическую, а не на сборы. Будут ли тренировки с профессиональными спортсменами?

— Еще раз повторю, вы все видели его форму, которая была у него изначально. На данный момент ему нужно не то что восстановить форму профессионального спортсмена, а сперва восстановить физическую форму простого здорового человека. Он заплывший. У него лишние 10-15 кг. Сейчас идет просто ОФП: сгонка лишнего веса, набор каких-то нормальных человеческих кондиций.

Он год не тренировался на нормальном уровне, поэтому сейчас нужно позаниматься, подтянуть ОФП. Давайте так: в первый день он бегал не больше 1 км, а сейчас он бегает спокойно по 5-7 км. Это лишь недельный результат. Считаю, что это очень хороший темп восстановления. Дайте просто время, и все с ним будет хорошо. Сейчас только ОФП, нет подготовки под конкретного оппонента, нет спаррингов, но все это будет — после того как он восстановит стандартные кондиции.

— Так или иначе, вы планируете приглашать профессиональных спортсменов на сборы к Александру в Карачаево-Черкесию?

— Мне звонил Биберт Туменов [полулегковес ACA. — Прим. «СЭ»]. Он хотел потренироваться вместе с Александром. Да, понимаю, что люди из разных весовых категорий, но тут речь идет не о спаррингах, а просто о том, чтобы поднабраться опыта у человека, который провел много боев и прошел много тренировочных сборов.

Макс Давыдов сейчас проходит сборы в поселке Домбай, а это рядом с Тебердой. В ближайшее время мы все встретимся вместе, попробуем провести несколько совместных тренировок. Да, я понимаю, что у Александра, Биберта, Макса три разные весовые категории. Но они все спортсмены, и у них всегда найдется о чем поговорить, и это общий язык спорта, поэтому я думаю, что это повлияет на Александра только в лучшую сторону. У него сейчас большая поддержка, большое желание. Самое главное — это то, что у него есть желание восстановиться и двигаться дальше.

— Общался с Даниялом Эльбаевым, а он из Нальчика, и как только Даниял узнал, что Александр приехал в соседнюю Карачаево-Черкесию, то сразу же выразил заинтересованность в том, чтобы поехать к нему на сборы.

— Как ни крути, Александр Емельяненко — это бренд, это легенда, и любой профессиональный спортсмен, а тем более такой молодой боец, как Даниял, хотел бы потренироваться с ним и набраться опыта. И если такая возможность будет, то мы предоставим ее.

Также будет несколько мастер-классов для жителей Карачаево-Черкессии. Во-первых, я хочу, чтобы Александр своим примером показал, что никогда не поздно вернуться в большой спорт, а во-вторых, он легендарный спортсмен, которому есть чем поделиться, и я надеюсь, что он смотивирует многих молодых ребят попробовать себя в большом спорте.

— Кто Александра фотографирует, снимает на видео, когда будет фильм?

— Фильм изначально снимала Валерия Гай Германика, не знаю, в каком он состоянии, на какой стадии съемки. Снимаем его либо я, либо окружение, которое рядом с ним сейчас находится. Там мои земляки. Иногда Александр ''себяшку'' делает. В основном мы контент снимали для того, чтобы показывать его тренировочные будни.

— Что делается для того, чтобы Александр снова не сорвался и не впал в романтическое состояние?

— Ничего не делается. Выйти из этого состояния — это его собственное желание. Собственно говоря, он здоровый мужик, и давайте так: если он захочет, то он сделает все что угодно. Если он захочет загулять или выпить, то он сделает что угодно. Найдет соблазн и остальное. Самое главное — это его собственное желание, и никто его насильно не держит. Его не запирают...

В ста метрах от того места, где он находится, располагается магазин, в котором продается винно-водочная продукция. Он бегает вокруг этой территории. То есть это территория пробежки... Да, это забавно звучит, что он бегает вокруг магазина ''Красное и белое''. Он недалеко от этого магазина пробегает. Он может в любой день зайти, купить алкоголь и начать беспробудный образ жизни. Повторюсь, самое главное — это его желание восстановиться, и он этому желанию следует, тренируясь каждый день.

— Вы говорили то же самое в феврале. Но все же, как выяснилось, он, наверное, пробовал алкоголь...

— Не могу сказать, что было тогда. Конкретно сейчас я с ним вместе уехал и находился каждый день рядом для того, чтобы контролировать ситуацию. Сейчас, как я вижу, мое глубокое участие ему не нужно. Надеюсь, что оно не пригодится и в дальнейшем. Все равно я вернусь в Карачаево-Черкесию. Буду еще находиться рядом с ним неделю или две.

— Вы хоть раз пожалели, что начали с ним сотрудничать? Учитывая, конечно же, его склонность к срывам...

— Было сложно, безусловно. Но он — большой профессионал. Наверное, не жалею. Для меня это веселое приключение и некое испытание... Это же круто — помочь человеку вернуться на былые высоты.

— С каким весом Александр поехал на сборы?

— 134 килограмма, из которых 15 — лишние. Взвесились, как только заселились в санаторий.

— Джиган назвал дату боя — 4 ноября. Откуда он ее взял?

— Не могу разглашать информацию по поводу данного поединка, потому что у нас не подписан контракт. То, что говорит Джиган, — он вправе говорить то, что хочет и о чем может. У нас не подписано соглашение, а по нашим договоренностям я не могу давать комментарии ни по сумме гонорара, ни по дате и месту проведения боя. С моей стороны могу сказать, чтобы вы дождались официального объявления.

— Исходя из того, что мы имеем, а это 50 миллионов рублей Джигану, 30 — Емельяненко, все-таки есть спонсоры, готовые заплатить такую сумму?

— Есть. Многие СМИ говорили, что организаторы ищут площадку и спонсоров... И площадка, и спонсоры уже есть. Остались формальности — подписать соглашение и анонсировать бой. Предложения есть и со стороны, и суммы велики. Это будет самой большой гонорар в истории профессионального выступления Александра Емельяненко.

— Есть информация, что более вероятный бой для Емельяненко — это Артем Тарасов...

— Это не более вероятный бой, а один из боев, которые могут пройти перед поединком с Джиганом. Это хороший разогревочный поединок, а еще и за хороший гонорар. Многие скептически к этому относятся, мол, Емельяненко бьет шутов, певцов, блогеров, актеров. Емельяненко бьет тех людей, за которых платят деньги. Я уверен, что людей боец выступил бы за те гонорары, которые получает Александр Емельяненко.

— Допустим, у вас есть два варианта: бой с Тони Джонсоном (чемпион ACA в тяжелом весе. — Прим. «СЭ») за 5 миллионов рублей и бой с Артемом Тарасовым за 10 миллионов. Что бы вы выбрали?

— Думаю, любой спортсмен выбрал бы второй вариант, потому что это быстрые и, как бы грубо ни звучало, легкие деньги.

— Вы не думали примирить Александра с Федором Емельяненко?

— Не думал. Это их личная история, их личные семейные отношения, и я не вправе вмешиваться. Хочу ли я, чтобы они примирились? Да, безусловно. Но они два взрослых мужика, и если их до меня 15 лет не могли примирить, то я не думаю, что мне это удастся сделать.

— Может быть, вы с Александром думали над тем, чтобы посетить турнир Bellator с участием Федора Емельяненко 23 октября в Москве?

— Не думали и не обсуждали пока.