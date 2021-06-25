Федор Емельяненко: «Для меня всегда важно и радостно выступать в России»

Российский боец ММА Федор Емельяненко поделился эмоциями перед предстоящим выступлением на первом турнире Bellator, который пройдет в Москве.

25 июня стало известно, что 23 октября Емельяненко проведет бой на «ВТБ Арене» в рамках турнира Bellator. Имя соперника россиянина пока не названо.

«Для меня всегда важно и радостно выступать у себя в стране, потому что это событие редкое, когда я и моя команда выступает вместе. Особенно радуюсь от того, что Bellator впервые приедет в Москву и, что фанаты промоушена смогут увидеть бойцов, за которых они болеют», — сказал Федор в интервью для MMA Junkie.

44-летний Емельяненко не выступал в Москве с ноября 2011 года, тогда он победил единогласным решением судей Джеффа Монсона в рамках M-1 Global.

На счету россиянина 39 побед и 6 поражений в ММА, результат еще одного поединка был аннулирован. В последний раз боец проводил поединок в декабре 2019 года против американца Куинтона Джексона, тогда россиянин одержал победу в первом раунде.