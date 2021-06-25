Федор Емельяненко рассказал о мотивации выходить в октагон в 44 года

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал о своей мотивации продолжать выходить в октагон в 44 года.

«Я получаю огромное удовольствие от выступлений, от работы с молодыми ребятами, от их побед. Это мой образ жизни, мое любимое занятие, работа. Я полностью восстановился от коронавируса, чувствую себя замечательно. Но при этом я понимаю, что нахожусь в таком возрасте, при котором каждый бой может оказаться последним. По контракту у меня еще два боя, надеюсь, я их доработаю», — сказал Емельяненко в интервью для MMA Junkie.

На счету Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА, результат еще одного поединка был аннулирован. В последний раз боец проводил поединок в декабре 2019 года против американца Куинтона Джексона, тогда россиянин одержал победу в первом раунде.