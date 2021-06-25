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Федор Емельяненко проведет бой в Москве 23 октября

18:24
Федор Емельяненко. Фото Reuters
Федор Емельяненко. Фото Reuters
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Российский боец ММА Федор Емельяненко проведет бой в Москве, сообщает NY Times со ссылкой на пресс-службу Bellator.

44-летний боец проведет поединок на турнире Bellator в столице, который станет первым для промоушна в России. Имя соперника россиянина пока не названо. Известно, что мероприятие состоится 23 октября на «ВТБ Арене», а бой Емельяненко станет главным событием турнира.

«Для нас большая честь привезти Федора домой, чтобы он выступил перед фанатами, которые следили за ним всю его карьеру», — приводит NY Times слова президента Bellator Скотта Кокера.

На счету Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА, результат еще одного поединка был аннулирован. В последний раз боец проводил поединок в декабре 2019 года против американца Куинтона Джексона, тогда россиянин одержал победу в первом раунде.

Дополнительная информация:

https://nypost.com/2021/06/25/fedor-emelianenko-to-return-for-bellator-moscow-event-in-russia/

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