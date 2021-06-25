Федор Емельяненко проведет бой в Москве 23 октября

Российский боец ММА Федор Емельяненко проведет бой в Москве, сообщает NY Times со ссылкой на пресс-службу Bellator.

44-летний боец проведет поединок на турнире Bellator в столице, который станет первым для промоушна в России. Имя соперника россиянина пока не названо. Известно, что мероприятие состоится 23 октября на «ВТБ Арене», а бой Емельяненко станет главным событием турнира.

«Для нас большая честь привезти Федора домой, чтобы он выступил перед фанатами, которые следили за ним всю его карьеру», — приводит NY Times слова президента Bellator Скотта Кокера.

На счету Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА, результат еще одного поединка был аннулирован. В последний раз боец проводил поединок в декабре 2019 года против американца Куинтона Джексона, тогда россиянин одержал победу в первом раунде.