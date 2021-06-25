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Исмаилов призвал фанатов не вмешиваться в возможную потасовку с Минеевым на пресс-конференции

20:25
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов перед пресс-конференцией, приуроченной к его реваншу против Владимира Минеева, призвал своих фанатов не вмешиваться, если они вдруг подерутся.

Ранее почти каждая встреча бойцов вне октагона заканчивалась потосовкой. Самая известная произошла в Москве 24 декабря 2020 года на турнире АМС Fight Nights, когда в конфликт вмешались зрители.

«Срочное сообщение для всех, перед тем, как я доеду до пресс конференции. Предупреждаю и тем самым — вооружаю. Если вы видите двух дерущихся мужчин равных по силе, самое главное — не вмешиваться. Оставьте это, а мы сами все решим между собой. Не вмешивайтесь, пожалуйста», — сказал Исмаилов в Instagram.

Их бой пройдет 1 октября в главном событии АМС Fight Nights.

Профессиональный рекорд Исмаилова: 17 побед, 2 поражения и 1 ничейный бой. В статистике Минеева значатся 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.

 

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQjOLeaK9CA/

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