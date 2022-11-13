Дана Уайт: «Сейчас я сфокусирован на Африке. Я так сильно хочу устроить там турнир»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что он приложит максимум усилий, чтобы провести турнир в Африке. Об этом он сообщил на пресс-конференции UFC.

«Сейчас я сфокусирован на Африке. Я так сильно хочу устроить там турнир, — сказал Уайт. — К тому же, прошло много времени с тех пор, как мы были в других странах. Скоро мы вернемся в Австралию, Бразилию, поедем в Южную Корею.

Сейчас мы рассматриваем возможность проведения турнира в Нигерии. Мы что-нибудь придумаем. Мне плевать, насколько масштабным будет турнир. Я просто хочу сделать это. У нас есть африканские чемпионы. Я собираюсь построить там бренд. Не знаю, когда мы туда приедем. Сперва наши люди поездят по Африке и посмотрят, где мы можем провести турнир».

В настоящее время в UFC только один чемпион из Африки — это чемпион тяжелого веса Франсис Нганну (17-3).