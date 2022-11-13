Волкановски сравнил бой с Махачевым с битвой Давида и Голиафа

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) уверен, что габариты не сыграют ключевую роль в поединке с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (23-1).

«Я не парюсь насчет разницы в габаритах, — сказал Волкановски в интервью ESPN. — Дело не в размерах. Это лишь поможет в раскрутке. Люди будут думать об этом как об истории Давида и Голиафа.

Это будет бой Давида и Голиафа, потому что сейчас все думают, что он самый сильный боец на планете и лучший грэпплер, которого мы когда-либо видели. Будет приятно, когда я сделаю свою работу и все поймут, что он не смог удержать меня на земле. Когда я преследую цель, я ее покоряю».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.