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Сегодня, 13:10

Рэпер Дрэйк поставил 1,4 миллиона долларов на победу Адесаньи на UFC 281

Давид Хачатрян
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Так называемое «Проклятие Дрэйка» вновь дало о себе знать.

Известный рэпер Дрэйк поставил на экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (23-2) 1,4 миллиона долларов (~ 84 миллиона рублей), сообщает издание talkSPORT. Как итог, Адесанья потерпел первое поражение в среднем весе в карьере.

В конце августа Дрэйк ставил на экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-2) в бою с Леоном Эдвардсом (20-3) на UFC 278. Тот бой Усман проиграл — впервые за девять лет.
Алекс Перейра (7-1) победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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