Рэпер Дрэйк поставил 1,4 миллиона долларов на победу Адесаньи на UFC 281

Так называемое «Проклятие Дрэйка» вновь дало о себе знать.

Известный рэпер Дрэйк поставил на экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (23-2) 1,4 миллиона долларов (~ 84 миллиона рублей), сообщает издание talkSPORT. Как итог, Адесанья потерпел первое поражение в среднем весе в карьере.

В конце августа Дрэйк ставил на экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-2) в бою с Леоном Эдвардсом (20-3) на UFC 278. Тот бой Усман проиграл — впервые за девять лет.

Алекс Перейра (7-1) победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

