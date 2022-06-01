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Сегодня, 18:12

Боец UFC Пэдди Пимблетт заявил, что больше не полетит в Париж после финала Лиги чемпионов

Давид Хачатрян
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт (18-3) заявил, что он впервые за долгое время переживал за свою жизнь, когда посетил 28 мая финал Лиги чемпионов в Париже, где играли «Реал» и «Ливерпуль».

«Отвратительно! Больше никогда не увидите меня в Париже! Как можно находиться там и чувствовать себя в безопасности? Я в недоумении, — написал Пимблетт в Twitter. — УЕФА по-прежнему использует фанатов «Ливерпуля» как козлов отпущения, вместо того, чтобы сказать, что они облажались, поскольку местные фанаты взяли верх.
Впервые за очень долгое время я переживал о своей безопасности. Я могу позаботиться о себе, но когда вокруг тебя бегают группы из 30 человек с мачете, грабят людей и избивают беззащитных стариков...
Фанаты «Реала» и «Ливерпуля» ни в чем не виноваты. Когда я покидал стадион, то опасался, что на меня нападут 20 вооруженных людей. К счастью, мы были в толпе, и они не подошли к нам, а выбрали беспомощных и одиноких стариков».

Финал Лиги чемпионов в этом году был омрачен беспорядками людей у стадиона «Стад де Франс». В результате этого матч был отложен на 36 минут.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз в истории, что является рекордом турнира.

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