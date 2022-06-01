Дана Уайт объяснил, почему он не хочет заниматься боксерскими поединками

Глава UFC Дана Уайт признался, что он оставил идею организации боксерских поединков в прошлом. По словам Уайта, индустрия бокса — это сломанная бизнес-модель.

«Каждый раз, когда я хочу сделать бой по правилам бокса, я говорю себе: «Оно тебе надо?», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Blockasset. — Понимаете, о чем я? Зачем погружаться в этот сущий кошмар? Вот почему я до сих пор не организовал ни одного боксерского боя. Это сломанная бизнес-модель. Чтобы ее починить, нужно погрузиться в настоящий кошмар».

Ранее Уайт хотел покорить индустрию бокса своим Zuffa Boxing. Однако с течением времени он отложил эту затею.