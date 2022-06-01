Рома Желудь победил Олега Монгола и разбил ему лицо до крови на Epic FC

Популярный видеоблогер Рома Желудь одержал победу единогласным решением судей над блогером из Хакасии Олегом Монголом на турнире Epic Fighting Championship.

Во время поединка, который состоял из трех раундов, 26-летний Желудь разбил 45-летнему Монголу лицо до крови.

Видео боя доступно на YouTube-канале Epic Fighting Championship.

У Монгола в поп-ММА — одна победа и два поражения. Для Желудя прошедший бой стал дебютным.