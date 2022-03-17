Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:48

«Наличие в углу такого стратега дает большую уверенность». Шлеменко — о возможной помощи Хабиба Петру Яну

Шлеменко отреагировал на возможную помощь Хабиба Петру Яну в бою против Стерлинга
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможной помощи Хабиба Нурмагомедова Петру Яну в подготовке к бою против Алджамейна Стерлинга.

«Хабиб может помочь любому. Он один из самых уважаемых бойцов. Наличие в углу такого стратега дает большую уверенность любому. Если получится, то это было бы неплохо для Пети», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее, 15 марта, стало известно, что секундантов Петра Яна не пустили в США.

Реванш между россиянином и американцем должен состояться 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.

Александр Шлеменко
Петр Ян
Хабиб Нурмагомедов
ММА
1
1
Читайте также
Массажные роллы: как восстановиться после тренировки в домашних условиях
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Крылов: «Рано или поздно мы с Анкалаевым встретимся»

Ковингтон: «Я подниму Адесанью и воткну головой об канвас»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости