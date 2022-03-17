Шлеменко отреагировал на возможную помощь Хабиба Петру Яну в бою против Стерлинга

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможной помощи Хабиба Нурмагомедова Петру Яну в подготовке к бою против Алджамейна Стерлинга.

«Хабиб может помочь любому. Он один из самых уважаемых бойцов. Наличие в углу такого стратега дает большую уверенность любому. Если получится, то это было бы неплохо для Пети», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее, 15 марта, стало известно, что секундантов Петра Яна не пустили в США.

Реванш между россиянином и американцем должен состояться 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.