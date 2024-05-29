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Сегодня, 11:18

Махачев: «Царукян должен быть мне благодарен, что его подписали в UFC»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) сообщил, что благодаря ему первый номер рейтинга в легком весе Арман Царукян (22-3) оказался в UFC.

«Мне не могли найти соперника, и я думаю, что Арман должен сказать мне спасибо, что я его подписал для боя со мной, что его вообще подписали в UFC. На тот момент я вообще не знал Армана, не знал его стиль, даже бои не видел.

Я не скажу, что это был близкий бой, хотя многие об этом говорят. Я выиграл каждый раунд, и Арман до сих пор мусолит эту тему. У него много раз был шанс выйти на замену, и даже сейчас перед UFC 302 я знаю, что UFC ему предложили [бой со мной] самому первому. Я думаю, наш бой неизбежен. В скором будущем закроем этот вопрос", — сказал Махачев UFC Eurasia.

Махачев выиграл у Царукяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся в 2019 году на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Царукян выходил на бой на коротком уведомлении, и это был дебютный для него бой в UFC. По итогам турнира оба бойца получили бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера».

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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