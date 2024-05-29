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Сегодня, 18:43

Ник Диас подерется с Висенте Люке 3 августа в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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40-летний ветеран UFC Ник Диас (26-10) подерется против 14-го номера рейтинга в полусреднем весе Висенте Люке (22-10) в соглавном событии вечера на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ. Турнир состоится 3 августа. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Диас в последний раз дрался в 2021-м, а до этого — в 2015-м. В прошлом бою он проиграл Робби Лоулеру (30-16) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 25 сентября 2021-го на UFC 266 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Люке прошлый бой проиграл Хоакину Бакли (18-6) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 30 марта на UFC on ESPN 54 в Атлантик-Сити, США.

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