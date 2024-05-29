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29 мая, 23:45

Ислам Махачев — Дастин Порье: прогнозы на бой UFC 302 — результат и кто победит

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в ночь на 2 июня в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 на территории спортивной арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). Их поединок начнется около 07.30 мск.

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) заявил, что Порье чаще дрался с топовыми бойцами, чем Махачев.

«Взгляните на оппозицию Дастина. Он дрался с Эдди Альваресом, дважды с Джастином Гейджи, дважды с Максом Холлоуэем, трижды с Конором Макгрегором, Энтони Петтисом, Джимом Миллером, Дэном Хукером, Чарльзом Оливейрой, Майклом Чендлером, Бенуа Сен-Дени. С точки зрения опыта, он дрался с более крутыми парнями, чем Ислам. Но Ислам победил Чарльза Оливейру, в то время как Дастин проиграл», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Махачевым и Порье.

«Мне не нравится делать прогноз на финиш в конкретном раунде, но я делаю прогноз на то, что будет доминация. Мы будем доминировать в каждом раунде. Если он встанет, мы опять переведем его. Если нужно будет драться в стойке, будем драться. Мы будем доминировать в каждом раунде, сейчас в наших руках лучшая версия Ислама Махачева. Я, Сейфула, Хабиб, тренер Магомед — мы все хорошо подготовили его, и 1 июня мы ждем доминацию», — заявил Мендес «СЭ».

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) дал прогноз на бой между Махачевым и Порье.

«Дастин — отличный боец, у меня с ним хорошие отношения, но я буду реалистом: Ислам очень хорош, он номер один в рейтинге вне зависимости от категории. Он очень расчетлив, а за его спиной отличная команда. Я думаю, что он будет осторожничать в стойке и искать возможность провести тейкдаун, тем более Порье — левша, и он будет более опасен, чем бойцы-правши. К тому же Ислам один раз был в нокауте в бою с левшой. Но Ислам будет к этому готов, он финиширует Порье, скорее всего, сабмишном», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.

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Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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