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Сегодня, 20:27

Махачев пригласил Оливейру в свой тренировочный лагерь: «Чарльз хороший парень»

Махачев пригласил Оливейру в свой тренировочный лагерь
Давид Хачатрян
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) заявил, что экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) может тренироваться с ним, если захочет.

«Чарльз — хороший парень, если я когда-нибудь смогу ему помочь, он может присоединиться к нам в тренировочном лагере в Дагестане. У него очень хорошая ударка, высококлассный грэпплинг, мы поможем ему с борьбой. Его бой с Колби [Ковингтоном]? Я думаю, что Чарльз финиширует его, потому что Чарльз очень, очень опасный, у этого парня очень высококлассные навыки», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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