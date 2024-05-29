Махачев получил фирменную куртку UFC за 50 чистых допинг-тестов

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) был удостоен памятной куртки от лиги за 50-й подряд сданный чистый тест на допинг. Куртку ему вручил вице-президент UFC Джефф Новицки на пресс-конференции.

Махачев ранее был отстранен от соревнований из-за положительного допинг-теста на мельдоний. Мельдоний — препарат, который был запрещен к использованию в спорте с 1 января 2016 года. Махачев получил временное отстранение, и его поединок с Дрю Добером был отменен. Махачев заявил, что никогда не принимал мельдоний без медицинской необходимости. В декабре 2014 года он жаловался на желудочную аритмию, и его врач рекомендовал использовать мельдоний в ноябре 2015 года как превентивную меру против возможного рецидива.

Махачев прекратил использование препарата до 1 января 2016 года, когда мельдоний был официально запрещен. USADA провело тщательное рассмотрение дела и пришло к выводу, что концентрация мельдония в образце мочи Махачева была крайне низкой и соответствовала условиям приема вещества до начала официального запрета. В результате, Махачев избежал дисквалификации за положительный допинг-тест.