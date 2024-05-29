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Сегодня, 21:03

Победитель боя между Нурмагомедовым и Сэндхагеном станет претендентом на титул

Виктория Кравченко
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Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что победитель боя между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC Fight Night в ОАЭ станет обязательным претендентом на титул в легчайшем весе.

«У вас лучшие перспективы в виде боя в легчайшем дивизионе между десятым номером Умаром Нургмагомедовым и вторым номером Кори Сэндхагеном в бою за звание претендента в легчайшей категории», — рассказал Уайт.

Поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном состоится 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

В ходе карьеры уроженец Дагестана провел 17 поединков, все из которых завершились его победой. В активе Сэндхагена 21 бой в ММА, 17 побед и четыре поражения.

Умар Нурмагомедов
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