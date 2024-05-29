Джо Роган: «Я уверен, что в первом бою Волкановски победил Махачева»

Комментатор UFC Джо Роган отметил, что до сих пор считает, что экс-чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) победил действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Когда Волкановски дрался с Исламом в первый раз и он был отлично подготовлен, это был потрясающий бой. Я думал, что он победил. Споры вызвал второй раунд. Я видел, что второй раунд мог пойти в любую сторону, но я отдал его «Волку».

Когда они объявили о реванше, какая-то часть меня подумала: «О, это отличный бой», но другая часть меня сказала, что это бой за звание лучшего бойца вне зависимости от категории. Я считаю, что в первом бою победил «Волк», — сказал Роган на своем подкасте.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284 в Перте, Австралия.

В ночь с 1 по 2 июня в Ньюарке (США) пройдет турнир UFC 302. В главном событии вечера Ислам Махачев и Дастин Порье подерутся за титул в легком весе. Их бой начнется около 07.30 по московскому времени.