Усман Нурмагомедов — об отмене боя с Шаблием: «Эй, брат, я болел»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) сказал «СЭ», что он долгое время болел и не мог готовиться к бою с финалистом Гран-при в легком весе Александром Шаблием (24-3).

«Во время подготовки к бою я заболел пневмонией, месяц болел, не мог никак восстановиться. В день праздника [Ураза-байрам] я не мог нормально ходить. Прилег. Это было где-то число 10-11 [апреля]. После этого неделю болел, никак в себя прийти не мог, был на антибиотиках, на капельницах, потом потихоньку пришел в себя. Но драться, выходить и рисковать было невозможно. Я не в тех кондициях, когда я могу не тренироваться и выйти на бой, рискуя своим положением. Я чемпион, могу сказать: «Эй, брат, я болел, у меня не получилось подготовиться к этому бою». Перенесли, подеремся в следующий раз», — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция.