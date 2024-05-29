Махачев рассказал, почему Хабиб решил вновь стать его угловым

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) назвал причины, почему экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) решил вновь стать его секундантом.

«Хабиб вернулся, потому что он соскучился по этому чувству, и мне кажется, что он сильно нервничает, когда смотрит бой у себя дома по телевизору. Он всегда заботится о нас, он хочет помочь. Вот почему он у меня в углу», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.